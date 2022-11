Julie Denayer de retour dans «Un crime parfait?» sur RTL-TVI: «J’ai vécu des moments compliqués»

Tout va bien. J’ai vécu des moments compliqués. Notre enfant est né grand prématuré mais il est en pleine forme. Tout s’est bien passé. On a été très bien encadrés à l’hôpital. J’ai pu reprendre le travail sereinement quelque mois plus tard. J’ai beaucoup de chance que mon bébé aille bien. Mes enfants sont en bonne santé, c’est le principal. Je suis très heureuse.

La saison sera plus courte, avec quatre histoires très fortes. Comme toujours dans « Un crime parfait ? », je choisis les sujets avec des cas pleins de rebondissements qui tiennent les téléspectateurs en haleine. La première émission abordera l’affaire d’une Française disparue en janvier 2021 dont le compagnon n’avait annoncé sa disparition qu’un mois plus tard. Très vite, il a été soupçonné. La jeune femme a finalement été retrouvée sous une dalle dans son jardin mais le compagnon clame son innocence. Il y a plein de questions qui se posent par rapport à ça. Le deuxième numéro racontera l’affaire Kevin Chavatte. Cet adolescent a été tué dans un parc alors qu’il se promenait avec une amie, en juillet 2018. On s’est rendu compte que ce sont ses camarades qui avaient élaboré un plan machiavélique pour le tuer. Cette histoire a fait grand bruit en France mais aussi chez nous. Un autre numéro se centrera sur la mort de Marie-France Pisier, noyée dans sa piscine, la tête coincée dans une chaise. Est-ce un meurtre ou un suicide ? En 2021, l’affaire a été relancée lorsque sa nièce, Camille Kouchner a sorti un livre dans lequel elle accuse son beau-père d’avoir abusé de son frère jumeau. En fait, Marie-France Pisier était au courant et elle menait son enquête pour essayer de sortir l’affaire à l’époque.