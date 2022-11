L’aménagement du territoire au centre des discussions du Parlement germanophone

Les attentes des citoyens seront présentées au gouvernement afin de définir la manière dont elles pourront être intégrées dans la nouvelle stratégie territoriale.

Alors que l’objectif de la stratégie de développement «Vivre en Communauté germanophone en 2040 » est de garantir une qualité de vie élevée dans la région, les développements commercial et industriel devront se faire en harmonie avec la nature tout en tenant compte des défis climatiques et de la justice sociale.

Cinq thématiques ont été définies dans le cadre de la stratégie «Vivre dans l’Est de la Belgique en 2040": l’équité entre les générations, l’innovation et la numérisation, la formation et les affaires sociales, l’identité ainsi que l’aspect durable de la région. C’est autour de ces cinq axes que s’articulent dix objectifs pour 2040. Parmi eux, on retrouve par exemple le renforcement d’une économie innovante basée sur des emplois durables, le développement du paysage et de l’habitat orienté vers l’avenir et la résilience ou encore une région respectueuse de l’environnement, autosuffisante en énergie basée sur le renouvelable.

Dotées de plus d’autonomie en la matière, les communes devraient désormais avoir la possibilité d’imposer l’obligation de mettre un certain nombre de biens immobiliers à disposition de la société de logements publics ou encore de les rendre accessibles aux PMR.