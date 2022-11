Terrible drame dans le nord de la France: un contrôleur fiscal tué chez un brocanteur qui s’est suicidé

« Une femme, inspectrice des impôts », a également été retrouvée au domicile du brocanteur, « ligotée sur une chaise et profondément choquée », a ajouté cette source.

« Drame innommable »

Le brocanteur s’est pour sa part « suicidé », a indiqué une deuxième source proche de l’enquête, selon laquelle l’agent des finances publiques et sa collègue ont été séquestrés au domicile du brocanteur.

« Au moment de l’arrivée des gendarmes, les deux hommes étaient morts », a-t-elle précisé, soulignant que la gendarmerie avait été prévenue « par un témoin ».

La section de recherche de la gendarmerie des Hauts-de-France a été saisie.

Ses collègues bouleversés

« Ses collègues de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais et plus largement tous les agents des finances publiques sont ce soir bouleversés et en deuil », a déclaré M. Attal, évoquant « un drame innommable ».

Il a indiqué qu’il se rendrait sur place mardi matin.

« Ce soir, le service public a le visage de ce chef de brigade », a-t-il insisté, avant d’inviter à un moment de recueillement « en son hommage ».

Appelés vers 19H00, les pompiers ont confirmé en début de soirée « deux décédés à Bullecourt et un blessé, sur le point d’être transporté », précisant que l’intervention était « toujours en cours ».

Vers 23H00, les gendarmes étaient encore déployés dans le village du Bullecourt, déserté en cette soirée, bloquant la rue du domicile du brocanteur, a constaté un journaliste de l’AFP. Le village de 250 habitants est situé au sud d’Arras.

Le procureur de la république d’Arras devait publier un communiqué dans la soirée.