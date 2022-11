Des nuages et de la pluie sous des températures toujours froides: voici les prévisions météorologiques de ce mardi

En Hautes Fagnes, quelques flocons seront possibles, surtout à l’aube, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 4°C en Hautes Fagnes et 8 à 9°C en Flandre. Le vent sera modéré à localement assez fort de secteur sud avec des pointes de 50 à 60 km/h. Dans l’après-midi, le vent tournera au secteur sud-ouest.

Ce soir, il fera d’abord très nuageux avec des périodes de pluie. Un temps plus sec reviendra rapidement par l’ouest avec quelques larges éclaircies et le risque d’une averse à la Côte. En Ardenne, le risque de bruines persistera et les nuages bas pourront limiter la visibilité. Minima entre 3 et 7°C. Le vent sera modéré de sud-ouest revenant au sud.