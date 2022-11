«Il représente tout ce qui pue dans le football»: après l’affaire des brassards refusés à la Coupe du monde, Marc Delire dézingue Gianni Infantino et la Fifa (vidéo)

Cette Coupe du monde est définitivement celle des polémiques. En ce début de compétition, ce sont les brassards, réalisés dans le but de lutter contre les discriminations, qui sont au centre des débats. En effet, les sept équipes européennes qui avaient prévu de porter ce brassard coloré au Qatar ont renoncé lundi face à la menace de « sanctions sportives ». « La Fifa a été très claire, elle imposera des sanctions sportives si nos capitaines portent les brassards sur le terrain. En tant que fédérations nationales, nous ne pouvons pas demander à nos joueurs de risquer des sanctions sportives, y compris des cartons jaunes », ont écrit ces sept fédérations.

Toutefois, pour certains, ce chantage de la part de la Fifa a énormément de mal à passer. À commencer par Marc Delire, qui n’a pas hésité à torpiller la fédération internationale de football, et en particulier son président, Gianni Infantino, dans l’émission « Le Vestiaire ». « Jusqu’au bout, je porterai ce brassard, car il est important. Quand j’entends Gianni Infantino dire ‘je suis gay’ et que deux jours plus tard, on interdit ce brassard, je trouve que c’est un monde d’hypocrites. La seule chose qu’il aurait pu dire et qui aurait été vraie, c’est ‘je suis un faux-cul’. Parce que c’est un monde de faux-culs, un monde superficiel. Et ce n’est pas eux le football. Il faut que toutes les fédérations s’unissent et empêchent de Gianni Infantino de se représenter en 2023, car il incarne tout ce qui pue dans le football. Continuer comme cela, c’est accepter l’inacceptable. »