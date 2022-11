Le match Angleterre-Iran est rentré dans l’histoire de la Coupe du monde, grâce aux… onze changements effectués pendant le match!

Les plus observateurs d’entre vous ont sans aucun doute remarqué un détail assez insolite lors de la rencontre Angleterre-Iran : l’équipe iranienne a effectué pas moins de… six changements durant cette joute. Si l’on y ajoute les cinq remplacements du côté anglais, on obtient un total de onze remplacements. Une première dans l’histoire de la Coupe du monde… mais pas une infraction au règlement.

En effet, une nouvelle règle stipule que, en cas de choc violent impliquant un joueur et pouvant occasionner un traumatisme crânien, l’équipe de ce dernier est autorisée à effectuer un changement supplémentaire. Dans ce cas, pour un souci d’équité, l’autre camp est également autorisé à effectuer un sixième remplacement.

C’est ce qui est arrivé lors du match Angleterre-Iran. Suite à un contact extrêmement rugueux avec l’un de ses défenseurs, le gardien Alireza Beiranvand est longtemps resté au sol, nécessitant l’intervention de l’équipe médicale iranienne. Après avoir tenté de poursuivre la rencontre, l’ancien de l’Antwerp a finalement demandé le changement, entrant ainsi dans l’histoire de la Coupe du monde, bien malgré lui…