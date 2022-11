Les parents de Fenna ne peuvent pas se permettre de payer le médicament à 200.000€ par an pour soigner leur petite fille de 6 ans: il n’est remboursé qu’à partir de 12 ans, «elle pourrait mener une vie normale…»

Du 21 au 27 novembre se tient la semaine européenne de la mucoviscidose. Il faut savoir qu'un peu plus de 1.300 Belges sont touchés par la maladie génétique incurable. Les symptômes ont un impact conséquent sur la vie quotidienne des patients, et les thérapies pour les traiter peuvent prendre jusqu’à quatre heures par jour. Les personnes atteintes présentent une capacité pulmonaire réduite en raison des infections et inflammations des poumons. Ces patients souffrent en outre d’autres problèmes digestifs sévères. L’espérance de vie de ces malades se situe en moyenne entre 43 et 53 ans.

On apprend ces derniers jours une bonne nouvelle pour les personnes atteintes de la muco : la société pharmaceutique américaine Vertex a développé Kaftrio, un nouveau médicament évitant aux malades de se rendre tous les jours chez un physiothérapeute ou d’avaler 60 pilules par jour. Kaftrio est entièrement remboursé en Belgique à partir de 12 ans, au plus grand dam des familles des plus jeunes.