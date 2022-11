Jogging: et une victoire de plus pour la Douroise Kabi Nassam, à la Beaujolaise

Jordy Dame s’est classé 2e (les 12,5 km en 41:27) de La Beaujolaise, manche du Challenge Défi 13 qui a été disputée vendredi à Bavay (Fra). La course a été remporté par le Nordiste Willy Nigaut (39:00). On retiendra la 6e place de Vincent Cougneau (43:26), la 7e de Dylan Dame (43:57). Les lauriers chez les dames sont revenus à Kabi Nassam (26e en 48:33), près d’une semaine après ses succès au Jogging du Cœur à Blaugies et en masters dames au cross de Dour.

Cross-country à Gaurain et à Roulers

Deux rendez-vous de cross-country sont au programme du week-end. Le stade de la RUSTA à Gaurain-Ramecroix, théâtre des championnats provinciaux la saison dernière, accueillera le 26 novembre son traditionnel « Cross national ». La journée commencera à 11h50 avec les courses pour jeunes (kangourous, benjamins, pupilles et minimes). Le cross court handisport est programmé à 12h40. Viendront ensuite le cross des juniors, seniors et masters hommes à 12h50, le cross long handisport (13h30), le sprint cross hommes (1.510 m) à 13h55, les cadettes et le cross court dames à 14h, les cadets à 14h15, les scolaires garçons et le cross court hommes à 14h25, les scolaires filles, les juniores, seniores et masters dames à 14h40 et le sprint cross (1.100 m) à 15h00.

La journée de dimanche sera consacrée au traditionnel rendez-vous du cross de Roulers, troisième manche de la Cross Cup, qualificatif pour les championnats d’Europe du mois de décembre. La journée commencera à 10h55 avec des courses de jeunes. Le programme de la Cross Cup sera lancé à 12h15 avec les cadets et cadettes. Le cross des seniores dames est programmé à 13h30 (6.950 m), juste avant celui des seniors hommes (13h57, 10.000 m). Le cross court dames est annoncé à 14h45 (1.700 m), avant celui des hommes (14h55, 1.700 m).

Le « national » de cross des masters à Baudour

Enfin, le cross organisé par l’OSGA le 3 décembre dans le parc de Baudour sera une très bonne occasion pour les athlètes de la catégorie des masters de se tester en vue des championnats de Belgique de la catégorie qui seront organisés sur le même parcours le 12 mars 2023. Cette journée s’annonce déjà très dense avec de très nombreux coureurs « masters » (dès 35 ans) qui convergeront des quatre coins de Belgique vers le parc communal de Baudour.