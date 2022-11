Wendy a traîné sa cuisinière à gaz en feu à l’extérieur de chez elle… à mains nues: «J’ai eu de la chance que ça ne m’ait pas explosé à la figure»

On ne le répétera jamais assez, les femmes sont de vraies forces de la nature, et encore plus lorsqu’il s’agit de protéger leurs enfants. Nous en avons encore la preuve avec Wendy, une mère de famille originaire de Bourg-Léopold, en région flamande. Ce lundi matin, sa cuisinière à gaz a pris feu. Elle n’a pas hésité un seul instant et a traîné le fourneau à l’extérieur… à mains nues !

de videos

« J’ai d’abord poussé mon fils de cinq ans pour qu’il soit éloigné de la cuisinière. J’ai aussi envoyé mon autre fils de trois ans et nos chiens au garage. Puis, sans réfléchir, j’ai tiré la cuisinière à l’extérieur pour éteindre le feu avec une serviette humide. Mais ça n’a pas marché. J’ai pensé qu’il valait mieux qu’elle brûle depuis le fond du jardin plutôt que dans ma maison où se trouvent les enfants. Dans le jardin, la cuisinière à gaz a encore éclaté et un peu plus tard, la bouteille de gaz a explosé. J’ai eu de la chance que ça ne m’ait pas explosé à la figure », relate-t-elle auprès de HBVL.