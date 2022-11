Levez les yeux si vous allez dans cet IKEA en Belgique: des drones vont aider le personnel, d’autres magasins vont suivre! (photo)

Depuis plusieurs mois, IKEA Belgique met en œuvre un projet pilote avec un drone autonome dans son entrepôt en libre-service de IKEA Gent. Un projet en collaboration avec l’entreprise suisse Verity. Les drones assistent le personnel dans le contrôle des stocks, le suivi des articles et l’établissement d’inventaires. Grâce à cette automatisation, le travail quotidien des collaborateurs est plus ergonomique, efficace et sûr. De plus, des inventaires plus précis (« stock accuracy ») auront un impact positif sur la satisfaction client et les chiffres de vente.

IKEA Gent est le premier magasin belge – et le deuxième au niveau mondial – à utiliser cette technologie ; d’autres magasins suivront après évaluation de ce projet pilote. Cette innovation s’inscrit dans le cadre d’une ambition plus large de IKEA Belgique vers plus de numérisation et d’automatisation permettant aux magasins d’être davantage utilisés comme des hubs logistiques.