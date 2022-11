Le collectif «Liège sans pub» détourne plusieurs publicités pour dénoncer la tenue du Mondial au Qatar

Appel général

« Liège sans pub » a invité les clubs sportifs amateurs et autres organismes à « enregistrer et partager leurs événements locaux sur le site « pasqatarcesoir.be » afin de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de venir les supporter. Le but ? Boycotter le mondial au Qatar sans pour autant bouder le plaisir de se retrouver ensemble », détaille le collectif.