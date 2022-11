Coupe du monde 2022: la Belgique sera en finale… selon une voyante qui lit dans les asperges

Loin de l’engouement qui les entourait en Russie, nos Diables rouges ne sont pas cités parmi les favoris pour cette Coupe du monde 2022. Au Qatar, la Belgique est au mieux considérée comme un outsider au vu de sa génération dorée vieillissante et difficilement remplacée. Pourtant, malgré les éléments négatifs, il n’est pas interdit de rêver. Une bonne surprise est vite arrivée. Et les joueurs de Roberto Martinez pourraient également être galvanisés par les récentes visions d’une voyante anglaise.

Jemima Packington, alias Mystic Veg, est une diseuse de bonne aventure. Sa spécialité est de lire… dans les pointes d’asperges. Si la méthode peut prêter à sourire, l’Anglaise avait réussi à prédire la mort de la reine Elizabeth II. Ces récentes déclarations sur le Mondial devraient donc faire plaisir au peuple belge. « Je prédis que la Croatie va gagner et je vois également la lettre B. Cela veut donc dire que ce sera face au Brésil ou la Belgique en finale », déclare-t-elle au Sun.

Et si vous ne faites pas confiance au pouvoir des asperges, sachez également qu’un site de paris anglais voit également la Belgique atteindre la finale de la Coupe du monde en se basant, cette fois, sur un modèle statistique. Le parcours des Diables rouges serait, si l’on en croit ces prédictions, serait solide : après avoir terminé 1er de leur groupe, les hommes de Roberto Martinez écarteront l’Allemagne (1-0) en huitième, le Portugal (3-1) en quart et l’Angleterre en demi (2-0) mais s’inclineront aux tirs au but face au Brésil après un partage 2-2 (5-4 après tab).