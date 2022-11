Nouvelle attaque au couteau à la gare du Nord pour les collègues de Thomas Monjoie, le jeune policier tué à Schaerbeek: «On se demande bien ce que le politique attend pour agir»

Un intervenant de la police de Bruxelles Nord – qui travaille en civil – a voulu intervenir ce lundi soir, un peu avant 21 heures, pour interpeller deux individus qui étaient en train d’agresser un couple dans la gare du Nord. Mais les suspects, qui connaissaient vraisemblablement sa qualité de policier, l’auraient immédiatement reconnu. Ni une ni deux, l’un d’entre eux aurait alors sorti sa lame et foncé / couru en direction du policier. Lequel se serait par conséquent encouru pour « sauver sa peau », soulignent des sources policières, et avoir aussi la possibilité / le temps de donner l’alerte pour appeler du renfort.

Résultat ? Un des deux suspects – celui qui était armé du couteau – a pu être interpellé. Il s’agirait d’un mineur qui serait d’origine algérienne et en séjour illégal. « Deux semaines après l’attaque au couteau qui a coûté la vie à Thomas Monjoie, un collègue est déjà victime d’une nouvelle tentative de meurtre. On se demande bien ce que le politique attend pour agir », commente une source policière. La porte-parole de la police de Bruxelles Nord n’était pas en mesure de confirmer ces informations à l’heure d’écrire ces lignes. Plus d’informations à venir.