Paul Magnette soutient la recherche contre la mucoviscidose: il porte des mucosocks

Au niveau national et international, l’Association Muco travaille également en étroite collaboration avec d’autres associations de patients. Elle est membre de CF Worldwide et de Cystic Fibrosis Europe (CFE).

À côté de l’aide directe aux personnes atteintes de mucoviscidose et à leur famille, l’association soutient la recherche scientifique. En offrant par exemple à de jeunes chercheurs la possibilité de participer à des formations, en soutenant les réseaux d’études cliniques et en contribuant concrètement à des projets de recherche destinés à améliorer les traitements et la qualité de vie des personnes atteintes de mucoviscidose. Pour ce faire, l’association travaille en étroite collaboration avec le Fonds Forton de la Fondation Roi Baudoin, un comité médical et des groupes de kinésithérapeutes, diététiciens, travailleurs sociaux et psychologues.

L’Association Muco s’engage aux côtés des familles, des centres muco et des intervenants médicaux en faveur d’une vie meilleure et plus longue pour les personnes atteintes de mucoviscidose. En offrant entre autres de l’information, un soutien social, financier et pratique. L’association défend les intérêts des patients muco et se mobilise afin de sensibiliser le gouvernement à leur situation.

La mucoviscidose de Sonia n’a été diagnostiquée qu’à 25 ans, au détour d’une banale bronchite

Par la rédaction

Sonia, originaire de Charleroi, a expliqué à Paul Magnette son parcours face à la maladie, et les répercussions sur son quotidien. Un beau partage d’expérience, en #mucosocks.

Sonia a toujours souffert de problèmes digestifs. Mais, elle n’a été diagnostiquée que tardivement, au détour d’une bronchite contractée à l’âge de 17 ans. Elle n’a jamais arrêté de tousser… La jeune fille a enchaîné les consultations chez les spécialistes. « J’avais parfois l’impression d’être une malade imaginaire. On me baladait de clinique en clinique. Mes prises de sang étaient envoyées à Paris. À l’époque, on ne savait pas encore les analyser ici. Et puis un jour, j’ai fait un test de différence de potentiel nasal. Et on a mis un nom sur la maladie dont je souffrais : la mucoviscidose. J’avais alors presque 25 ans...».

Malgré sa maladie, Sonia s’est insérée dans la vie active. « Je me rendais à Bruxelles tous les jours. Et puis, au vu de mon état de fatigue, ma pneumologue m’a conseillé de réduire mon temps de travail. Un peu, au début, et puis davantage. Un jour, ma pneumologue m’a dit : travailler et te soigner, ce n’est pas possible. J’ai quitté mon travail alors que j’avais 32 ans. Par la suite, j’ai subi un grand nombre d’interventions et d’opérations. Et en 2009, lors d’une embolisation pulmonaire, j’ai fait un AVC. Je suis restée hospitalisée pendant 2 mois. Ma revalidation a duré deux ans. Je conserve des problèmes de mémoire à court terme, d’équilibre, de force physique… »

Avec son mari de l’époque, Sonia a tout tenté pour avoir un enfant. Sept ans durant, elle a subi des tests et suivi des traitements. En vain. Le couple s’est séparé. « J’ai rencontré mon nouveau compagnon voici huit ans. Il n’a pas eu d’enfants non plus. Nous sommes très bien à deux… »

En dépit de ses problèmes à répétition, Sonia se décrit comme « privilégiée ». « Avec les maladies chroniques, il y a des jours où ça va et d’autres pas. On m’a toujours dit que j’étais atteinte d’une muco light. En réalité, ma mucoviscidose est très rare. Elle est affectée par deux mutations, elles-mêmes très rares. On ne compterait que deux ou trois cas comme le mien dans le monde. Ce n’est pas au niveau des poumons que je suis le plus touchée. Ils sont malades, bien sûr, mais raisonnablement. Avec des aérosols, je parviens à gérer la situation. En revanche, j’ai eu 12 à 15 opérations des sinus. C’est surtout à ce niveau que je suis atteinte et, en général, on ne meurt pas de ça. Aujourd’hui, j’ai 51 ans et je suis toujours en vie ».

La vie d’aujourd’hui

En raison de problèmes articulaires, notamment, Sonia n’a jamais été une grande sportive. « Je fais parfois un peu de vélo d’appartement, et je marche beaucoup. D’ailleurs, c’est comme cela que je me déplace le plus souvent. Je n’ai obtenu mon permis de conduire qu’il y a un an ! ».

Récemment, Sonia a participé à un essai clinique concernant un nouveau médicament. « Les résultats semblent très prometteurs. Malheureusement, en raison d’une forte crise d’urticaire, on a dû interrompre mon traitement. Mais j’espère pouvoir le reprendre : je ne toussais plus et je n’avais pas de problèmes de sinus… »

À l’occasion de la Semaine Muco, Sonia a escaladé le terril de Marchienne-au-Pont en compagnie de Paul Magnette. L’occasion de découvrir une vue impressionnante et, pour le bourgmestre de Charleroi, de mieux appréhender la maladie et ce qu’elle implique pour ceux qu’elle touche.