La piscine de Florennes rouvrira ses portes au début de l’année 2023

Encore un peu de patience pour les nageurs florennois et de l’Entre-Sambre et Meuse. Entamée en février 2021, la rénovation de la piscine de Florennes touche à sa fin et respecte les délais.

Les travaux, indispensables vu les installations vieillissantes et énergivores, seront terminés en cette fin d’année, indique le journal l’Avenir. Cependant, mettre en place le processus d’exploitation prendra encore un peu de temps, et le bassin ne rouvrira ses portes aux sportives et sportifs que lors du premier trimestre 2023.