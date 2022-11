Adrien va chez son ophtalmologue et ressort «aveugle»: «Il m’a appelé Frédéric…»

En 2020, Adrien (prénom d’emprunt) s’est rendu chez son ophtalmologue à Marseille. Le rendez-vous avec le praticien s’est terminé terriblement mal puisque le Français est ressorti « aveugle » du cabinet. BFMTV explique que le médecin a utilisé un laser, et ce sans explication.

Le jour des faits, le patient a été forcé de coller son front contre une machine alors qu’il voulait simplement faire contrôler ses lunettes. « Une fois qu’il a terminé, il me dit que ma vision va se dégrader, qu’il va falloir que je sois opéré cette semaine de la cataracte. Et là, il m’appelle Frédéric », se remémore Adrien. L’homme n’est aujourd’hui plus mal voyant, mais a été amputé d’une partie de l’œil.