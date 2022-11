L’OCDE prédit un ralentissement de la croissance mondiale à 3,1% 2022, puis à 2,2% en 2023

Selon ses dernières projections, la hausse du produit intérieur brut (PIB) mondial devrait atteindre 3,1% cette année, soit à peine plus de la moitié des 5,9% réalisés l’an dernier.

Sur fond de guerre en Ukraine, «la croissance est en berne, l’inflation élevée est persistante, la confiance s’est érodée et l’incertitude est élevée», constate l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), une organisation qui regroupe 38 Etats, les pays développés et certains émergents.