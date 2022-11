Une fuite d’eau a provoqué la surélévation de la rue Saint-Martin à Tournai: le haut de la rue sera fermé pour une durée indéterminée (vidéo)

de videos

Les prochains jours pourraient être compliqués afin d’accéder au centre-ville tournaisien. En effet, l’accès au centre-ville via la rue Saint-Martin ne sera plus possible, et ce dès ce mardi matin. La cause ? Une conduite d’eau qui a explosé et provoqué d’impressionnants dégâts vers 10h20 ce mardi. « En fait, une conduite d’une cinquantaine de centimètres a complètement cédé », explique Laurence Barbaix, l’échevine des Travaux de la ville de Tournai. « Elle vient du château d’Ère donc vous pouvez imaginer la pression qu’il y avait. Et à un moment donné, sous la pression, cela a soulevé la route. L’eau a directement été coupée mais le haut de la rue ne sera quand même plus accessible puisqu’on ne sait pas vraiment ce qu’il s’est passé en dessous de la voirie. J’ai quand même de gros doutes sur le fait que tout soit encore nickel en dessous alors que de nombreux graviers sont remontés. Aucun risque ne sera pris par rapport à ça ».