Stade régional de hockey à Wavre: «Le projet n’est pas abandonné», assure Dolimont

Doté d’un budget initial de 6,3 millions d’euros, le futur stade de hockey d’une capacité de 4.000 places devait initialement être terminé pour le début de la saison passée. Mais le projet a pris du retard en raison des inondations de l’été 2021 et aujourd’hui, c’est du côté financier que ça achoppe.

Une réunion s’est tenue entre la Région, la ville et la Régie Communale Autonome le 10 octobre dernier. Diverses pistes permettant la poursuite du projet y ont été abordées, a assuré le ministre Dolimont. «Mon administration ainsi que l’ensemble des partenaires se sont encore réunis ces 3 et 16 novembre. Et une nouvelle réunion avec mon cabinet, la Ville et la Fédération est programmée ce jeudi pour voir les différentes avancées. Je ne trouve pas correct de parler d’abandon de projet: toutes les parties cherchent activement des solutions afin de faire aboutir le projet», a-t-il ajouté.