«Le Late d’Alain Chabat»: quelle audience en France et en Belgique pour la première du late show d’Alain Chabat sur TF1?

Pour cette première, Jean Dujardin, Tania Dutel, Jean-Pascal Zadi et Wet Leg étaient présents. Et autant dire qu’elle n’a pas attiré grand monde, en tout cas chez nous. 17.485 téléspectateurs seulement ! 4 Belges sur 100 devant leur télévision avaient choisi TF1.

Chez nos voisins français, ils étaient à peine plus qu’un million devant TF1. Un score potable, mais pas mirobolant non plus, avec une part de marché de 10 %.