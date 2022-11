En 2021, on comptait 874 adultes et 272 enfants sans-abri à Namur

À l’approche de l’hiver, la Croix-Rouge de Belgique s’inquiète d’autant plus du sort des sans-abri, même si l’aide est apportée tout au long de l’année.

Leur nombre augmente en Belgique. En 2021, selon les derniers recensements conduits sous l’égide de la Fondation Roi Baudouin, on dénombrait 874 adultes et 272 enfants sans-abri à Namur. Des chiffres comparables à une ville comme Charleroi, où on dénombrait respectivement 959 adultes et 200 enfants dans le cas en 2021.