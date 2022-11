Inculpé dans une affaire de moeurs, l’échevin Michel De Herde (DéFI) à Schaerbeek est «mis en congé de ses compétences»

Le Collège de Schaerbeek s’est à nouveau penché sur le cas de l’échevin Michel De Herde (DéFI). Il a pris acte officiellement de l’ordonnance d’inculpation qui a pris cours le 15 novembre 2022. Comme l’échevin du Budget, des Crèches francophones, de l’Enseignement francophone et du Parascolaire en avait fait la demande dans un courrier envoyé le 19 novembre, il a été « mis en congé de ses attributions » pour trois mois (jusqu’à la date de validité de l’ordonnance). « Ce terme peut être revu et renouvelé en fonction des circonstances », précise la commune dans un communiqué.

« J’ai envoyé le courrier intitulé ‘Mise en congé’. À cause de mon certificat médical et de l’ordonnance du juge qui va jusqu’au 14 février 2023, j’estime, dans l’intérêt général de la commune, que c’est mieux si je me mets en congé », nous confirme l’échevin. « On verra après mon état de santé et si l’ordonnance sera prolongée ou modifiée. »

En attendant que les compétences soient réattribuées, la bourgmestre f.f. Cécile Jodogne (DéFI) reprendra la signature pour ces différentes compétences. « Toutes les compétences sont gérées par le Collège. On va faire un travail pour savoir qui s’occupera de ces compétences car ce sont de grosses compétences. Il faut avoir le temps et la connaissance, c’est très lourd », précise Marc Weber, chef de cabinet de la bourgmestre f.f.

Pour rappel, il est visé par plusieurs plaintes dans une affaire de mœurs. Son domicile a été perquisitionné et Michel De Herde a été inculpé la semaine passée par un juge d’instruction pour atteinte à l’intégrité sexuelle sur majeure et atteinte à l’intégrité sexuelle sur majeures par personne ayant autorité. L’échevine Sihame Haddioui (Ecolo) en charge de l’Égalité des genres l’a accusé d’attentat à la pudeur et de propos sexistes. Une autre personne a porté plainte pour « tentative de débauche sur mineur et faits de viol ».

Un pas de côté ?

Il fait donc un pas de côté ? « Je n’aime pas les pas de côté, je n’aime que les pas en avant mais à un moment il faut être raisonnable. Si je m’absente pour une durée significative de trois mois, cela me semblait la chose raisonnable à faire », déclare Michel de Herde.

« Cela ne constitue aucunement une reconnaissance quelconque de culpabilité et ce n’est pas non plus un abandon de poste », insiste l’élu amarante qui clame son innocence depuis le début de l’affaire. « En fonction de l’évolution de mon état de santé, je compte bien assister à nouveau aux réunions du Collège des bourgmestre et échevins ainsi que du Collège de police et au conseil communal. »

Le Collège prend acte du souhait de Michel De Herde à rester conseiller communal et échevin, « la présomption d’innocence restant évidemment de mise ».

« Une cabale »

L’échevin dénonce une « cabale qui est très bien orchestrée par Sihame Haddioui principalement ». Ce dernier affirme qu’il y a des liens très forts avec la collective féministe Les Sous-Entendu.e.s qui ont appelé deux fois au rassemblement. Michel De Herde a d’ailleurs porté plainte contre X pour harcèlement suite à une campagne d’affichage réclamant sa démission.

Bien que fort éprouvé par les accusations, l’élu amarante maintient sa confiance en la justice. « Quand vous êtes innocent, vous vous demandez quelle est cette machine qui s’acharne sur vous. Je sais que je suis innocent mais la justice prend du temps. Avec mon avocate, on travaille à démontrer que ces allégations sont mensongères », termine-t-il.

Du côté du parti, le Comité des Sages auditionnera ce mercredi Michel De Herde. Cet organe indépendant décidera de l’avenir de ce dernier au sein de la formation politique DéFI. Peu importe la décision, l’élu pourrait rester échevin sans compétence s’il ne démissionne pas.