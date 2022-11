Neuf personnes hospitalisées à la suite d’une intoxication au monoxyde de carbone à Forest

Les habitants d’une maison, située avenue Albert à Forest, ont appelé les services d’urgence, mardi vers 07h00, parce que l’un d’entre eux se sentait mal. Lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux, leur détecteur de CO [monoxyde de carbone] s’est immédiatement déclenché. «Il s’agissait d’un hôtel particulier transformé en kots, où neuf personnes étaient présentes», a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. «Des niveaux élevés de CO ont été mesurés dans la résidence, et les neuf occupants ont tous été transférés à l’hôpital pour y recevoir des soins. Il a été constaté que la chaudière au gaz du bâtiment fonctionnait correctement, mais que le problème résidait dans l’évacuation des gaz de combustion. Le raccordement au gaz a été déconnecté et scellé par Sibelga».

Les pompiers de Bruxelles rappellent qu’il est nécessaire de faire installer des appareils de chauffe conformes par un technicien agréé, d’effectuer les entretiens requis et les contrôles obligatoires, mais aussi de veiller à une bonne évacuation des gaz de combustion, de prévoir un système de ventilation et d’aérer régulièrement. Il est également intéressant de faire installer des détecteurs de CO et il faut surtout réagir immédiatement en cas de symptômes tels que nausées, vomissements, maux de tête ou fatigue soudaine. «Ouvrez les fenêtres, évacuez les personnes présentes et demandez de l’aide à la Cellule d’Urgence 112», a conseillé Walter Derieuw. «Par ailleurs, il faut savoir que la Région bruxelloise prévoit des primes pour le remplacement des brûleurs à gaz obsolètes et non conformes», a-t-il rappelé.