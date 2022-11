Le coin du tacticien | Pascal Croughs: «Lors d’une Coupe du monde, on ne supporte pas un entraîneur ou un joueur mais un pays»

Entrée en lice des Diables rouges au Qatar ce mercredi soir. « Je voulais démarrer en disant que l’union fait la force. J’ai eu la chance de jouer 23 fois pour mon pays en tant qu’international junior, même si certains diront que c’était un autre siècle. Entendre la Brabançonne m’a toujours fait frissonner et je trouve qu’on devrait garder ces valeurs et être constructif. Lors d’une Coupe du monde, on ne supporte pas un entraîneur ou un joueur mais un pays. Les critiques doivent s’estomper l’espace d’un match, d’un tournoi et on doit essayer d’être derrière les Diables. Malgré qu’on soit un tout petit pays avec très peu d’adhérents, on est là et les Italiens nous envient, par exemple. On ne doit pas oublier d’où on vient, qu’il a une petite dizaine d’années plus personne n’allait au stade. »

Pour autant, Pascal Croughs comprend la vague d’inquiétude et de pessimisme ambiante. « Les Diables doivent retrouver le courage, l’abnégation, l’esprit collectif, ce qu’on n’a pas ressenti ces derniers temps, en Nations League ou contre l’Égypte. Les gens attendent de nos joueurs qu’ils montrent le maximum de leurs possibilités, donnent tout leur cœur et leur âme pour ne pas avoir de remords. » Et même les critiques envers Roberto Martinez. « Dans cette optique de mouiller le maillot, il faut aligner les joueurs les plus en forme et affûtés sans penser aux noms. Des joueurs comme Theate, Openda, Doku, Onana méritent d’être alignés, y compris lors d’un premier match qui sera déjà déterminant. Avoir des jeunes joueurs est positif et encourageant et il faut trouver l’équilibre avec ceux plus expérimentés qui peuvent évidemment encore offrir de belles choses. Mais quoi qu’il se passe, il faut se rendre compte que les joueurs sont sensibles aux critiques. »