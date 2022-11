Coupe du monde: pas de but entre le Danemark et la Tunisie, qui se quittent sur un match nul blanc (0-0)

Le Danemark, longtemps étouffé par une très généreuse équipe de Tunisie, a poussé sur la fin mais n’a pas réussi à forcer la décision (0-0), déjouant pour son entrée en matière dans le groupe D du Mondial-2022 avant ses retrouvailles avec la France.

Les Scandinaves n’avaient jamais perdu en coupe du monde contre une équipe africaine. Quant aux Tunisiens, ils n’avaient jamais battu une sélection européenne : 2022 n’a pas dérogé à ces règles mais ce point arraché, au terme d’un match tactique et très intense, satisfera sûrement plus les Aigles de Carthage, qui ont affiché un visage plus réjouissant que les Danois, apparus bien hésitants.

Agressifs et très en rythme, les Tunisiens, portés par un stade acquis à leur cause en raison notamment de l’importance de leur communauté au Qatar, ont effectivement sauté à la gorge de leur adversaire dès les premiers instants.

Au milieu, Laïdouni a parfaitement muselé Eriksen, invisible sauf sur coup de pied arrêté avant une belle tentative repoussée de peu (69), tandis que devant, le grand Jebali, parfait pour faire oublier Khazri, resté sur le banc, a mis tout son poids dans la balance pour déboussoler la charnière.

Obligés de gérer, les Nordiques ont néanmoins pu légèrement sortir la tête de l’eau en 2e période, lorsque les Maghrébins, incapables de tenir un tel rythme et une telle pression tout le match, ont relâché quelque peu leur étreinte.

Laïdouni, auteur d’une formidable percée (51) de 50 mètres, ou une main d’Andersen (71) dans la surface auraient néanmoins pu faire pencher le sort en faveur des Tunisiens tandis qu’en face une tête de Cornelius a heurté le poteau (70) et que Lindström a obligé Dahmen a une belle parade (90+3).

Fessée par le Brésil (5-1) fin septembre en amical, la Tunisie peut se féliciter d’avoir montré un tout autre visage face à une grosse nation européenne. Le Danemark s’est lui affiché en lointain héritier de l’équipe enjouée qui avait atteint les demi-finales du dernier Euro et dominée la France à deux reprises lors de la dernière Ligue des nations.

Lors de ses retrouvailles justement avec les Bleus dans quatre jours, qui pourraient en profiter dans la soirée pour prendre la tête du groupe D en dominant l’Australie, la sélection de Kasper Hjulmand devra probablement afficher d’autres intentions.