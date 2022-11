Interpellation citoyenne contre le plan Good Move à Forest lors du conseil communal de ce mardi

L’interpellation a été signée par plus de 100 habitants et commerçants. Une pétition lancée il y a peu de temps contre Good Move à Forest a récolté plus de 700 signatures. Lire aussi> Avant même son lancement à Forest, Good Move fait déjà débat auprès des riverains « Nous rappelons qu’au niveau régional, pour les seules communes dans lesquelles des plans de circulation ont déjà été mis en place, le nombre de pétitionnaires contre Good Move s’élève, à ce jour, à plus de 31 000. Des communes comme Saint-Josse ne sont jamais entrées dans le Plan, le conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert a rejeté des propositions qu’il qualifie d’inacceptables, Anderlecht a retiré le contrat local de mobilité pour Cureghem. À Schaerbeek, le plan de circulation de la maille Stephenson a été retiré, même recul à Jette, tandis que Saint-Gilles prend le temps de renégocier… Le ministre-président de la Région, Rudi Vervoort, a clairement indiqué que là où il y avait de la contestation, il ne fallait pas passer en force », indique les contestataires.

Le comité « Non au Plan Good Move » de Forest souhaite démontrer, de façon argumentée et documentée, que les plans régionaux et communaux de mobilité sont « mal pensés et mal appliqués. Ils ne permettront pas d’atteindre les objectifs, notamment environnementaux, qu’ils sont censés poursuivre. Il convient d’urgence de les abandonner pour repartir sur des bases solides, en concertation avec tous les habitants et acteurs de la vie économique. »

Le comité « Forest partagé », qui s’est constitué dès 2020 pour défendre les habitants contre les nuisances générées par la fermeture de l’avenue Massenet durant le confinement, a participé aux ateliers et réunions d’information menées à Forest en 2021 et 2022. « Depuis le départ, il n’a jamais été prévu de discuter avec les habitants et de travailler avec eux. Peu de gens sont informés. Les participants ne sont pas représentatifs de la population, et les éventuelles propositions alternatives sont systématiquement écartées. En réalité, tout est joué à l’avance… une véritable parodie de consultation… Comment s’étonner après ça qu’il faille se mettre à « crier » pour obtenir une réponse ? » Les deux comités espèrent être entendus lors du conseil communal de ce mardi soir.

Les deux comités annoncent qu’ils « manifesteront leur plein soutien aux autres comités Non au plan Good Move qui sont stigmatisés de manière honteuse. »