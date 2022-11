42 nouveaux logements pour les seniors à Neder-over-Heembeek

« Avec ces 42 nouveaux logements situés à Neder-Over-Heembeek, ce sont au moins 42 seniors à qui nous offrons la possibilité d’avoir accès à un logement décent, durable et à un prix raisonnable. Pour contrer l’isolement de nos séniors, avec la régie foncière nous avons aussi voulu favoriser les rencontres en créant une salle polyvalente », annonce Philippe Close (PS), bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

Ce nouveau complexe est le fruit d’une collaboration entre le bureau d’architecture « Lava Architecten » et l’entrepreneur « Franki » et répond aux objectifs du plan logement 2019-2024. Les logements sont des studios d’environ 40m2 avec un espace de nuit distinct, distribués par des couloirs longeant les façades et favorisant les espaces de rencontre. Chaque studio possède un espace extérieur privatif (balcon).