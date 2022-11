20 nouveaux projets pour dynamiser l’Industrie culturelle et créative à Bruxelles

Les industries culturelles et créatives (ICC) représentent l’un des plus gros moteurs de l’économie bruxelloise. Selon une étude de la VUB commandée par hub.brussels, ce secteur représente même quelque 15% de l’emploi bruxellois. Derrière ces chiffres, il y a de nombreuses petites entreprises en recherche de financement pour lancer de nouveaux projets entrepreneuriaux innovants. Ce à quoi contribue l’appel à projet Crea.brussels lancé avec le concours de St’ART et de hub.brussels.

Actifs dans la mode, le design, l’architecture d’intérieur, les jeux de société, l’édition ou la production audiovisuelle, les 20 entreprises, ASBL, indépendants et « Smarteurs » lauréats se sont distingués en proposant des projets créatifs et innovants qui ont convaincu un jury composé de personnalités actives dans le monde entrepreneurial et de l’ICC bruxellois. Au total, ce sont pas moins de 118 projets qui avaient postulé aux bourses de création d’un montant oscillant entre 15.000 et 30.000 euros.