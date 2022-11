Une Porsche avec une plaque d’immatriculation «SDF» crée la polémique à Charleroi: «Quelle indécence, alors que certains n’ont pas de domicile fixe!»

« COUP DE GUEULE », y écrit-il. « Quelle indécence ! Alors que beaucoup d’habitant.e.s de Charleroi rencontrent des difficultés pour se chauffer, pour se loger, pour se nourrir, alors que certains n’ont pas de domicile fixe, afficher une telle plaque sur une voiture de luxe, c’est insulter celles et ceux qui n’ont rien. Et toutes les personnes qui se battent au quotidien pour faire reculer la pauvreté.

N’oublions jamais qu’il est facile de basculer, que tout perdre peut arriver plus vite qu’on ne le croit. Que personne n’est à l’abri d’un accident de la vie. Voir rouler dans les rues de notre ville une telle marque de mépris est réellement désolant, plus encore dans le contexte actuel. »

Contacté par nos soins, il ne feignait pas sa colère ! « Je pense évidemment aux plus démunis, mais aussi à tout le secteur associatif qui réalise un énorme boulot pour les aider. Et en face, on voit ce type de dédain. »