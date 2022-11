«Eh Pepsi! Il est où mon avion»: un avion de chasse? C’est (presque) cadeau…

Cette série documentaire en quatre épisodes revient sur une action mise en place en 1996 par la célèbre marque de boisson gazeuse. Dans une publicité, Pepsi promettait à ses consommateurs, contre des points à découper sur ses bouteilles, des lots aussi variés que des lunettes de soleil, des vestes en cuir et même, soyons fous, un avion de chasse ! Diffusée lors du Super Bowl, où elle a été vue par des millions de téléspectateurs, cette annonce qui se voulait humoristique clamait que pour 7 millions de points Pepsi – l’équivalent de 700000$ –, vous pouviez gagner un Harrier Jump Jet d’une valeur de 23 millions de dollars ! Les dirigeants de l’enseigne ont supposé que le nombre astronomique de points requis pour obtenir le jet rendrait impossible à quiconque de gagner ce prix. Ils n’avaient pas prévu qu’un étudiant, John Leonard, trouverait une faille dans leur offre et les prendrait au mot… littéralement !

Dans les années 90, la guerre du marketing faisait rage entre les deux géants des sodas américains : Coca-Cola, le leader, et Pepsi. Ce dernier n’avait de cesse de trouver des idées pour attirer l’attention des consommateurs, espérant battre son concurrent. On se rappelle les nombreuses stars qui ont participé à ses pubs façonnées comme des clips, telles que Michael Jackson – qui y a même laissé quelques cheveux – ou Cindy Crawford, la top-modèle star du moment !

Joyeux, irrévérencieux et imprégné de la musique et de la culture du milieu des années 90, ce documentaire présente les témoignages de Leonard, de son acolyte, Hoffman, de l’équipe créative de la publicité et d’un casting inattendu de personnalités pour nous raconter l’histoire légendaire de l’ado qui a poursuivi Pepsi en justice pour obtenir son avion de chasse.