Crise énergétique: chauffage, nourriture, l’ASBL Au bonheur de ViCa à Morlanwelz est submergée par les abandons d’oiseaux

Encore une mauvaise année pour l’ASBL au Bonheur de ViCa, le centre d’hébergement et refuge spécialisé en colombidés, tourterelles et petits exotiques. En 2021, en pleine pandémie, l’asbl avait dû fermer momentanément, submergée par les arrivages en raison d’une vague de cruauté : des centaines de pigeons arrivaient criblés de plombs, victimes de tirs des amoureux de la gâchette facile.

Au Bonheur de ViCa

En 2022, c’est la crise énergétique qui prend le relais pour expédier des dizaines de pensionnaires ailés au refuge morlanwelzien. Nourrir ses oiseaux, chauffer les volières des exotiques, tout cela représente un coût, et certains amateurs ne peuvent plus suivre, alors entre payer la facture d’électricité et nourrir ses perroquets, beaucoup doivent choisir.