Garmin Epix Gen 2, test et avis: qui peut faire mieux… à part Garmin?

Si vous n’êtes pas fan du tactile, vous pouvez très bien parcourir les fonctionnalités de l’Epix via les 5 boutons de la montre. « Light » pour gérer la luminosité de l’écran, « Up-Menu » et « Down » pour les widgets et les menus, « Back » pour revenir en arrière ou enregistrer une activité, et enfin « Start-Stop » pour afficher, démarrer et terminer une activité.

Si l’on peut déplorer le fait que Garmin propose une seule et unique taille de boîtier de 47mm pour l’Epix 2, il est important de mentionner que celle-ci a une autonomie pouvant aller jusqu’à 16 jours en montre connectée et jusqu’à 42 heures en enregistrement GPS. Des chiffres qui dépendent bien entendu du type d’utilisation de son heureux propriétaire.

Outre l’écran AMOLED, l’Epix 2 se distingue aussi de la Fénix 7 par trois autres points, à savoir sa seule taille de boîtier, son autonomie moindre, et – malheureusement – l’absence d’une édition Solar permettant une recharge solaire de l’appareil.

À noter qu’il existe deux modèles de la Gen 2 : Standard ou Sapphire. Nous avons eu la chance de tester la seconde, qui dispose de quatre gros avantages. On retrouve en effet dans la version Sapphire une vitre saphir inrayable, une mémoire de 32 Go plutôt que 16 Go, une géolocalisation GNSS à double fréquence, et enfin une carte de l’Europe automatiquement embarquée dans la mémoire de la Garmin. Rien que ça !

Pour les sportifs

Tout comme d’autres trackers d’activités, citons par exemple la Fitbit Charge 5 que nous avons testée en début d’année, différents capteurs sont intégrés à la Garmin Epix Gen 2. Tout nouvel oxymètre de pouls, fréquence cardiaque, température, altimètre, accéléromètre, compas ou encore baromètre, c’est toute une liste de données qui sera accessible depuis votre poignet ou depuis l’application Garmin Connect.

Mais en quoi l’Epix se démarque-t-elle de la concurrence ? Tout comme la Fénix, grâce à son suivi des activités sportives et aux fonctionnalités qu’elle propose pour que vous puissiez atteindre vos objectifs en la matière. Utilisant la Garmin Epix Gen 2 dans le but de nous préparer à courir les 5 kilomètres de New York – bien qu’elle propose absolument tous les profils sportifs, allant du crossfit, au vélo, en passant par le ski, le golf ou encore le padel, pour ne citer que ceux-ci – nous avons été frappés par les différents programmes d’entraînement que la montre nous propose, mais surtout par son « Race predictor » et par « Stamina ».

Il faut avant tout savoir que les données de Garmin sont analysées grâce au VO2max, en d’autres termes le débit maximal d’oxygène que peut consommer l’organisme lors d’un effort. L’analyse de la consommation d’oxygène donnera, pour faire simple, une indication du niveau de performance du sportif. C’est uniquement grâce à cet indicateur que Garmin va pouvoir estimer votre « Race predictor », soit votre temps pour réaliser un 5 km, un 10 km, un semi-marathon ou encore un marathon.

Outre ces prédictions, la fonctionnalité « Stamina », disponible sur les profils de courses à pied et de vélo, est tout bonnement bluffante. Il s’agit d’une jauge qui, au fur et à mesure d’une séance de sport, va diminuer. À l’instar des jeux vidéo, la montre pourra afficher votre condition physique ou plus exactement votre endurance lors d’un effort. « Stamina » est ainsi liée au « Race predictor » puisque son but est de prédire le temps qu’un coureur peut tenir à son allure. Autant dire que les deux fonctionnalités sont d’une importance sans nom lorsque vous vous préparez à courir une certaine distance, et surtout que vous voulez atteindre vos objectifs. Mentionnons aussi le « Body Batterie » ou encore le « Suivi du sommeil », deux autres renseignements essentiels à la récupération d’un sportif.

L’excellence… de très peu

Ce n’est ni sa taille unique de boîtier, ni son prix (de 899,99€ à 1.099,00€) qui fait que nous ne donnons pas la mention parfaite à l’Epix Gen 2. Pour nous, il manque deux petites choses à la montre de Garmin pour atteindre l’excellence. Elle est tout d’abord dépourvue d’un haut-parleur intégré qui pourrait permettre, par exemple, de passer des appels ou le guidage d’un coureur.

Enfin, une édition Solar de l’Epix 2 comblerait sa différence d’autonomie avec la Fénix 7, en faisant ainsi, et de très loin, la meilleure montre connectée sportive du marché.