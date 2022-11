Le Marché de Noël de retour sur la place Merlot du 15 au 18 décembre à Seraing

Un programme chargé

Ainsi, le premier jour des festivités proposera un concert de "La bande à Lolo" ; le tout, une fois l’inauguration officielle, en présence des personnalités locales, terminée. Nous retrouverons également sur scène "Korange" (un cover du groupe Téléphone), "Mad Roots" et DJ Didjé le vendredi soir. Le lendemain, la bibliothèque du Jardin Perdu offrira un spectacle gratuit et tout public "Autour de Noël" à 09h30 et 11h00 et ce, au sein de la salle Guy Mathot (réservation obligatoire au 04/330.13.80). Retour ensuite sur la place avec des animations proposées par la fanfare Brass Band, "Skiuma", "Color of Abba"(un cover du célèbre groupe suédois) et Vincent Arena. Le dernier jour des festivités, soit le dimanche 18 décembre, donnera la possibilité aux participants d’assister à une messe de Noël en Wallon avant de profiter des derniers artistes présents: "Blackage", "Skyfeets" et "You Wave".