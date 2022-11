Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le football est un sport de ballon qui se dispute à 11 contre 11 durant 90 minutes et, à la fin, c’est toujours l’Allemagne qui gagne… On verra, le 18 décembre, ce que l’Allemagne (qui entre en piste ce mercredi contre le Japon) aura fait de cette célèbre maxime, mais cette Coupe du monde au Qatar, qui bouscule d’emblée les esprits, change aussi la donne (et donc la maxime) d’un match de football qui ne dure désormais plus 90 minutes, mais bien au-delà des 100 minutes ! Alors, rendons au Qatar ce qui n’appartient qu’au Qatar… Les 90 minutes étaient déjà bien dépassées ces dernières années, surtout depuis l’apparition du VAR et du temps qu’il réclame pour son application. Des rallonges de quatre, cinq ou six minutes étaient devenues monnaies courantes.

Mais dès le début de cette Coupe du monde, les quatre premiers matches ont tous dépassé les 100 minutes, avec un record de 117 minutes et 16 secondes lors d’Angleterre – Iran ! La blessure du gardien iranien Beiranvand a, il est vrai, largement compté dans ces rajouts, tout comme les… 11 changements procédés (5 dans chaque équipe désormais permis, au lieu de trois avant, plus comme ici, le gardien), ce qui change forcément la donne. Mais à ce point ?

Des directives ont été données

Oui, car cela fait aussi partie de la directive envoyée avant cette Coupe du monde par Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA : « On veut éviter les matches à 42, 43, 44 minutes de temps effectif. Donc les temps de remplacements, de penalty, de célébrations, de soins médicaux ou bien sûr de VAR, devront être compensés. »