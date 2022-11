D2 | LaMeuse Foot spéciale Huy-Waremme avec Roméo Debefve (Warnant) et Maxime Crahay (Solières) comme invités ce mercredi

Avec Roméo Debefve, il sera difficile de passer à côté du début de saison historique de Warnant, solide leader de D2 ACFF avec… 10 points d’avance ! L’occasion aussi d’évoquer avec le défenseur villersois sa riche carrière qui l’a vu passer par les jeunes de Genk, avant de connaître l’ancienne Division 2 avec Eupen puis le White Star. Après un passage par le KVW Zaventem, Roméo connaîtra des expériences avec Sprimont, Durbuy et Visé, avant de débarquer aux Burettes, en 2020, pour y retrouver un certain Stéphane Jaspart qu’il avait connu chez les Carriers.

Deux CV bien garnis

Notre autre invité, Maxime Crahay, possède lui aussi un CV bien fourni. Celui qui est passé de gardien de but… à attaquant ces dernières semaines, avec Solières, est passé par le centre de formation du Standard puis d’Eupen, avant de découvrir les clubs de Verviers et Faymonville. S’en sont suivies plusieurs expériences à l’étranger, en D1 luxembourgeoise et en D4 allemande, ainsi qu’un passage au RFC Liège où le portier était la doublure de Romain « Kakou » Matthys. Après de nouvelles expériences à Wiltz et à nouveau en Allemagne, Maxime Crahay quittait le monde pro en janvier 2020 pour atterrir à Huy, avant de suivre l’ancien homme fort José Lardot à Solières. Il en est le capitaine pour la 3e saison, une année plus compliquée sportivement même si le gardien s’est mué en buteur, comme il l’évoquera aussi dans notre studio.