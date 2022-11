Babacar vole les achats d’une dame qui avait oublié son sac dans un magasin du centre de Liège

Lundi, vers 13h10, Babacar, né en 1991 et radié d’office, a été interpellé alors qu’il se promenait, place de la République française dans le centre de Liège, avec le sac qu’il venait de voler, quelques instants plus tôt, à une dame.

Le vol a eu lieu au magasin du centre-ville. Une dame avait déposé un sac avec des achats, une paire de chaussures et du parfum. Elle avait ensuite quitté les lieux en oubliant son sac. Elle avait fait demi-tour pour retourner au magasin et, sur le chemin, elle avait croisé Babacar avec son sac. Elle avait appelé les policiers qui avaient interpellé le voleur et elle avait, ainsi, récupérer son préjudice.