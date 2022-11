La réfection de la N524 à Neufvilles toujours attendue: «Y’a d’quo braire!» pour François Desquesnes

Ce lundi après-midi, le député wallon François Desquesnes (Les Engagés) interpellait, une fois de plus, le ministre Philippe Henry (Ecolo). Le 3 octobre dernier, une réunion importante devait rassembler toutes les parties intervenantes en vue de planifier les travaux de réfection de la N24 à Neufvilles et de répartir leur coût. Seulement voilà : cette rencontre, prévue il y a six semaines, n’a toujours pas eu lieu…

Urgence relative ?

Pour rappel, le 30 juin 2021, un effondrement du sol s’est produit sous la N524 à la sortie de Neufvilles, route de Montignies, engloutissant un tronçon complet de la route, des prairies et des arbres. Depuis lors, toujours aucune réparation à l’horizon. « Comment le ministre Henry ose-t-il encore dire, 17 mois après l’effondrement de la route que l’urgence est relative par rapport à d’autres dossiers ? » dénonce le député sonégien !