Il frappe un auto-stoppeur qu’il avait emmené aux Lacs de l’Eau d’Heure, l’homme a été secouru par des automobilistes alors qu’il se trouvait nu au bord de la route

« Il n’est jamais revenu »

« On se rendait aux Lacs de l’Eau d’Heure », expliquait le conducteur de la voiture. « À un moment, j’ai eu un trou de mémoire, je ne me souvenais plus de la route. On s’est perdu dans un petit village où on l’a vu au bord de la route. Il a dit qu’il connaissait le chemin et pouvait nous y emmener. On a ouvert les vitres car il sentait très mauvais, ce qu’il a mal pris. Il s’est avancé entre nos deux sièges, c’est à ce moment que j’ai mis un coup de coude. Une fois aux Lacs, je lui ai demandé de retirer ses vêtements. J’ai ensuite voulu le jeter à l’eau, il est alors parti en courant. On a crié après pendant plusieurs minutes mais il n’est jamais revenu. On est dès lors rentrés à La Louvière. »