La déclaration choc de Jan Vertonghen sur la polémique du brassard «One Love»: «J’ai peur de ne pas être sur le terrain demain si je dis quelque chose par rapport à ça»

Si Thomas Meunier avait été très franc dans ses réponses concernant l’interdiction de la Fifa de porter le brassard « One Love », Jan Vertonghen, pourtant connu pour défendre certaines causes en Belgique, s’est montré bien plus prudent. « J’ai peur de parler », lâche carrément le défenseur d’Anderlecht. « Je ne suis pas dans une position confortable pour parler de cela. Et cela en dit long. On l’a vu avec le brassard, on est souvent contrôlé ici pour ce qu’on fait ou ce qu’on dit. On est sanctionné si on fait des déclarations. Et j’ai envie de jouer le match contre le Canada ce mercredi. »

de videos

Il a déjà reçu le feu vert de son sélectionneur, Roberto Martinez ayant indiqué en conférence de presse qu’Eden Hazard et lui seraient titulaires face au Canada. Mais dans quel état physique se trouve l’ancien joueur de Tottenham qui n’a joué que vingt minutes depuis sa dernière titularisation à Silkeborg avec le RSCA le 3 novembre. « Je suis prêt », assure-t-il. « J’ai pu m’entraîner avec le groupe et jouer contre l’Égypte pendant quelques minutes. Je n’ai rien ressenti après cette montée au jeu. »

Un adversaire égyptien qui jouait en transition comme le Canada aime le faire avec la vitesse de ses joueurs offensifs comme David, Davies ou Buchanan. « On est préparé pour cette rencontre », assure Vertonghen. « On sait que le Canada joue en transition et le match de l’Égypte nous a servi de « wake up call ». On ne va pas sous-estimer cette équipe canadienne. »