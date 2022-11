«Candice Renoir» arrive pour la première fois en téléfilm, avant une ultime saison

Un jour on s’arrête, un jour on ne s’arrête plus ! Diffusée au printemps dernier, la saison 10 de « Candice Renoir » devait être la dernière, avant que France2 ne fasse machine arrière. Quelques mois plus tôt, la chaîne avait effectivement signalé son envie de mettre un terme à la série policière portée par Cécile Bois et Raphaël Lenglet. « Le couple Candice-Antoine a un peu tout vécu en dix ans, même des situations surnaturelles », déplorait Anne Holmes, la directrice des programmes de France Télévisions. « On avait un peu l’impression d’avoir fait le tour. » Pour autant, il n’était pas encore question de faire complètement disparaître la commandante gaffeuse et son commissaire chéri de nos écrans : à la place de l’habituelle dizaine d’épisodes proposée chaque année depuis 2013, « Candice Renoir » devait revenir sous la forme de téléfilms occasionnels, dont le premier sera à découvrir en primeur pour les Belges, mardi 22 novembre sur la Une.

Tourné fin mai, cet unitaire d’une heure trente fait directement suite aux événements de la dixième salve. On y retrouve le petit couple adoré des téléspectateurs en voyage de « non-noces », en Corse. Après leur « non-demande » en mariage, Candice et Antoine s’offrent ainsi quelques jours de farniente sur l’Ile de Beauté. Un séjour de rêve qui vire à la catastrophe quand la jolie blonde, avec sa longue robe à fleurs et son rire éclatant, se fait draguer par un charmant prétendant, en fin de soirée. Ivre de jalousie, Antoine s’embrouille alors avec ce dernier. Une bagarre éclate, et les « non-époux » passent la nuit séparés. Le lendemain, ils décident de rentrer… avant de retrouver le bourreau des cœurs de la veille, mort dans le coffre de leur voiture.