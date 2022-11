Perturbations sur les rails ce 18 décembre: le service des trains entre Bruxelles-Nord et Midi fortement perturbé en raison de travaux

Les travaux réalisés par Infrabel concerneront le déploiement, entre les gares de Schaerbeek et de Bruxelles-Midi, du système de signalisation européen ETCS (European Train Control System, des boîtiers situés dans les voies qui permettent l’échange d’informations avec les trains). L’objectif est ainsi de renforcer la sécurité sur cet axe emprunté quotidiennement par 1.200 trains de voyageurs, soit un tiers des trains circulant sur le réseau ferroviaire belge.

Pour permettre la pose des balises ETCS, aucune circulation ferroviaire ne sera possible pendant quelques heures. Les travaux débuteront après le passage des derniers trains (vers 01h40) et dureront jusqu’en début de matinée (vers 08h40). La gare de Bruxelles-Midi sera remise en service dès 06h40 mais ne sera accessible que du côté «sud» (Hal), précisent Infrabel et la SNCB.