Extinction de l’éclairage public à Mouscron: des adaptations envisagées dans les prochaines semaines sur base des demandes des citoyens

Cela fait maintenant une semaine que l’éclairage public a été éteint la nuit entre minuit et 5h du matin, pour une période allant jusqu’au 31 mars. Un choix fait suite à une proposition d’Ores pour réduire les coûts de l’énergie auprès des communes. « À Mouscron, il a été décidé de maintenir malgré tout cet éclairage sur dix sites, dont la Grand-Place et les centres de Herseaux ou de Dottignies », explique Roger Rousmans, PS.

Des changements dans les prochaines semaines ?

Marie-Hélène Vanelstraete, échevine en charge des Voiries, est revenue sur la réflexion préalable à la décision d’extinction des feux faite en consultation avec la cellule sécurité, la police, les services techniques, et après analyse des enjeux et éléments de contexte. Après cette analyse, la Ville de Mouscron s’est tournée vers Ores en demandant que l’éclairage soit maintenu sur certains sites. « Cette réflexion allait de pair avec la décision du SPW de maintenir l’éclairage sur les voiries régionales. Dans un souci de sécurité et de cohérence, 11 sites resteront éclairés, dont 9 en collaboration avec Ores. À Mouscron, il s’agit des lieux suivants : carrefour Risquons-Tout, Nouveau-Monde, Mont-à-Leux, place du Tuquet. Mais également le cœur du village de Dottignies, la place d’Herseaux, la gare d’Herseaux et le centre des Ballons, ainsi que le cœur du village de Luingne. À ceci s’ajoutent donc les axes structurants dépendants du SPW et les deux sites dont l’éclairage est géré par la Ville de Mouscron comme la Grand-Place et la Rénovation urbaine. »