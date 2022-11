Voici le SUV le plus rapide du monde

Start-up basée en Californie, Drako vient de présenter ce qui devrait être le SUV le plus performant de la planète, reléguant ainsi le Tesla Model X Plaid et ses 1.020 ch loin sur la grille. Avec ses 4 moteurs électriques, le Dragon annonce une puissance combinée de 2.000 ch, de quoi lui permettre de dépasser allègrement les 320 km/h en pointe. Drako annonce aussi un 0 à 100 km/h effectué en… moins de 2 secondes !

676 km d’autonomie

Long de près de 5 mètres, le Dragon est plus bas de 10 cm que son rival Tesla, et plus léger de 250 kilos. L’accès à bord s’effectue par deux énormes portes-papillons, et les suspensions sont réglables en hauteur selon les conditions d’utilisation (Tarmac, Cruise ou Overland). Drako parle d’une autonomie record pouvant atteindre 676 km, mais il faudra encore attendre pour vérifier tout cela, puisque les premiers exemplaires ne devraient pas être livrés avant 2026, au prix de 300.000 €.