Un agent du fisc de 43 ans a été tué mardi après avoir été séquestré avec une collègue dans le cadre d’un contrôle fiscal chez un brocanteur de Bullecourt (Pas-de-Calais), qui s’est ensuite donné la mort. Tous deux procédaient à une intervention à domicile pour effectuer une vérification de la comptabilité de l’entreprise d’un brocanteur de 46 ans. L’inspecteur a été tué au couteau, sa collègue a été retrouvée ligotée sur une chaise en état de choc. Le brocanteur s’est suicidé.

Un contrôleur TVA tué à Casteau

Ce drame rappelle que les agents du fisc font un métier dangereux. « Personnellement, je n’ai jamais été agressé physiquement mais j‘ai déjà fait l’objet d’intimidations. On me dit par exemple : je sais qui tu, je sais où tu habites, ou on me laisse entendre qu’ l’on va ruiner ma carrière, etc. », nous raconte Luc Vanderweyden, ancien contrôleur fiscal à Charleroi, aujourd’hui retraité. « Mais en découvrant ce meurtre en France, cela m’a directement rappelé le meurtre d’un collègue, qui était contrôleur TVA au bureau de La Louvière. L’enquête n’a jamais abouti mais dans notre esprit, il y a un doute. On se demande s’il n’a pas été tué dans le cadre de sa profession de contrôleur fiscal ».