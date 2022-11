L’Abarth 500 passe à électrique

C’est dans l’air du temps : même Abarth passe à l’électrique. Dérivée de la Fiat 500 électrique, l’Abarth 500 électrique est équipée d’une batterie de 42 kWh et développe 154 ch. De quoi passer de 0 à 100 km/h en 7 secondes. Trois modes de conduite sont disponibles : Turismo, Scorpion Street et Scorpion Track. Grâce au système de charge rapide de 85 kW, il ne faut que 5 minutes pour récupérer 50 km d’autonomie. Et 35 minutes suffisent pour récupérer 80% de l’autonomie.

Scorpionissima

La Nouvelle Abarth 500 électrique est aussi la première et la seule citadine qui peut être équipée du générateur de sons, pour ceux qui ne veulent pas renoncer à l'inimitable « rugissement d'Abarth ». Ce système accompagne les performances du moteur, en reproduisant fidèlement le son d'un moteur à essence Abarth. Pour son lancement, la nouvelle Abarth 500 électrique est proposée en série spéciale Scorpionissima, disponible aussi bien en berline qu’en cabriolet.