La Brasserie d’Achouffe (Houffalize) lance la Chouffe Sans Alcool pour terminer l’année

Déguster une bière Chouffe, c'est la promesse de passer un bon moment entre amis. Grâce à la nouvelle Chouffe Sans Alcool, chacun peut maintenant déguster une bière spéciale rafraîchissante. Après une activité sportive, une pause pique-nique lors d'une randonnée, un verre avant de prendre la route, tout est désormais possible grâce à Chouffe Sans Alcool. Et ce, sans sacrifier le goût, car cette Chouffe est tout aussi bonne et a été brassée avec tout autant de passion et de savoir-faire. Contrairement à d'autres bières spéciales, une levure spéciale est utilisée pendant le processus de brassage. Elle agit en stoppant la transformation des sucres en alcool pendant le processus de fermentation et en maintenant la teneur en alcool en dessous de 0,4 %.

Chouffe sans alcool

Effervescente et légèrement voilée, la bière scintille dans le verre. Sa robe blond doré est agrémentée d'un col de mousse blanc nacré restant sur la paroi du verre. Au nez, on remarque que cette bière a été brassée non seulement avec de l'orge, mais aussi du blé, notamment grâce à quelques arômes frais de céréales. Ceux-ci se voient presque immédiatement accompagnés d’une note épicée, car l'arôme « Chouffe » typique et reconnaissable fait également son apparition. Le nez de la bière donne directement envie de prendre une première gorgée. En bouche, on découvre une bière d'orge sans alcool, rafraîchissante et désaltérante. Le corps frais et fruité, dans lequel émerge également une douce amertume, est une agréable surprise. Il ne s'agit absolument pas d'une bière sans alcool fade ou aqueuse. Bien sûr, la bière n'est pas une copie exacte de la Chouffe moins l'alcool, car c'est tout simplement impossible, mais on déguste une bière d'orge sans alcool et regorgeant de saveur. Enfin, la légère amertume débouche sur une finale plutôt sèche. Bref, une bière sans alcool très réussie, équilibrée, acidulée et rafraîchissante dans votre verre.