Amond, 23 ans, détenu préventivement depuis 13 mois pour le meurtre de Ciprian, 41 ans, à La Louvière: des devoirs doivent encore être effectués à l’étranger

Le 5 octobre 2021, Ciprian, 41 ans, a succombé à ses blessures dans un immeuble louviérois, au coin de la Place communale et de la rue de La Loi. Dans la foulée, Amond, 23 ans, était interpellé et inculpé pour meurtre.

Le 8 novembre dernier, plus d’un an après les faits, son mandat d’arrêt a été confirmé par la chambre du conseil de Mons. Son avocat, Me François Dessy, n’ayant pas fait appel, il sera encore incarcéré pour au minimum deux mois encore. « Je ne me suis pas opposé aux réquisitions de maintien du parquet car d’importants devoirs doivent encore être effectués », nous a confié l’avocat.