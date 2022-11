«Une véritable forêt de cannabis»: jusqu’à 18 mois de prison requis pour un trafic et une culture à Viroinval

Des peines allant de 12 à 18 mois de prison ont été requises ce mardi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant à l’encontre de huit personnes impliquées à des degrés divers dans une culture et un trafic de cannabis commis à Viroinval entre avril 2017 et septembre 2019.

Des peines d’un an et 18 mois de prison ont par ailleurs été requises à l’encontre du prévenu principal et d’un neuvième prévenu pour des faits de coups et blessures comme auteur/co-auteur commis le 28 mai 2019.