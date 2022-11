C’est bien un loup qui a tué un veau de près de 200 kilos à Malmedy, mais pas de la meute des Hautes-Fagnes

Sur base de l’analyse génétique, on peut donc affirmer que cette attaque est le fait d’un loup dispersant, qui n’est pas établi chez nous. Le lieu de l’attaque est d’ailleurs situé en dehors de la zone de présence permanente (ZPP) des loups.

Lire aussi> Minimum 11 loups présents dans les Hautes-Fagnes!

« L’individualisation plus poussée de cet individu est en cours afin de tenter de retracer son origine et son parcours. La meute “W2” la plus proche de chez nous est localisée en Rhénanie du Nord-Westphalie », poursuit le SPW.