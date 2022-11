Le Proxy Delhaize de Vottem va fermer ses portes: des réductions sur votre ticket de caisse pour les derniers jours d’ouverture

« Ça y est, la décision est prise », c’est avec ces mots que l’équipe du Proxy Delhaize a annoncé la nouvelle à ses clients. « Malgré nos efforts et ceux de notre personnel, la situation des dernières années, (réaménagement de la place, places de parking insuffisantes, suppression de l’arrêt des bus…), ne nous aura pas laissé le choix. Nous baisserons, définitivement, les volets du magasin ce vendredi 25 novembre. Nous sommes tristes de devoir annoncer cette fermeture à nos clients et aux Vottemois qui nous ont soutenus en cette période difficile. Nous tenons, surtout, à remercier ceux qui nous sont restés fidèles, et qui comprennent la situation… », peut-on lire sur leur page Facebook.

D’ici là, l’enseigne a décidé de mettre en place une promotion : « Pendant ces 4 derniers jours d’ouverture, tout notre stock doit partir et, pour ce faire, vous bénéficierez d’une réduction sur la totalité de votre ticket de caisse (hors loterie et point poste). Ce mardi, elle sera de 20 %. Nous avons une pensée émue pour les membres de notre personnel qui ont toujours témoigné d’un professionnalisme total et d’une extrême gentillesse vis-à-vis de la clientèle. Nous ne pouvons que leur souhaiter de retrouver un emploi digne de leur compétence. Une dernière fois, nous remercions nos clients et notre personnel et nous vous invitons à profiter, nombreux, des offres qui vous seront proposées ».